Ruska vojska naj bi začela spoštovati prekinitev ognja za evakuacijo civilistov

Ruska vojska je po lastnih navedbah danes v Ukrajini začela spoštovati prekinitev ognja, tako da imajo civilisti v Kijevu, Černihovu, Sumiju, Harkovu in Mariupolu možnost zapustiti oblegana mesta. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je prekinitev ognja v veljavo stopila ob 10. uri po moskovskem času (ob 8. uri po srednjeevropskem). Rusija je humanitarne koridorje predlagala že ponedeljek, večinoma pa naj bi vodili v Rusijo oziroma Belorusijo, zato so ukrajinske oblasti predlog označile za nemoralen.

Zagotavljanje humanitarnih koridorjev je bilo tudi v ospredju ponedeljkovega tretjega kroga pogovorov med predstavniki Rusije in Ukrajine v Belorusiji.

Najhuje je sicer v Mariupolu ob Azovskem morju, kjer je v obleganem mestu okoli 200.000 ljudi, prekinjene so dobave elektrike in vode. Po podatkih Mednarodnega Rdečega križa naj bi bile poti iz mesta minirane.

V zračnem napadu na mesto Sumi na vzhodu Ukrajine je medtem po navedbah lokalnih oblasti umrlo več kot deset civilistov, med njimi osem otrok. V spopadih z rusko vojsko so padli tudi najmanj štirje ukrajinski vojaki, so po poročanju nemške tiskovne agencija dpa sporočile lokalne oblasti. V nekaterih delih mesta so bombardirali stanovanjske stavbe, celo v središču mesta je bilo uničenih več hiš, so sporočili.