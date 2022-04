Ruska vojska napoveduje okrepitev napadov na Kijev in okolico

Ruska vojska je zagrozila, da bo okrepila napade na tarče v ukrajinski prestolnici in njeni okolici kot odgovor na napade ukrajinskih sil na rusko ozemlje v bližini meje z Ukrajino. »Število in obseg raketnih napadov na objekte v Kijevu se bosta povečala kot odgovor na vse teroristične napade in sabotaže, ki jih na ruskem ozemlju izvaja nacionalistični režim v Kijevu,« je sporočil predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Sporočil je tudi, da je ruska vojska uničila tovarno Vizar na obrobju Kijeva, kjer naj bi uničila delavnice za proizvodnjo in popravilo raketnih sistemov zemlja-zrak dolgega in srednjega dosega, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Konašenkov je sporočil tudi, da naj bi ruski sistemi za zračno obrambo sestrelili ukrajinski helikopter Mi-8, s katerim so ukrajinske sile v četrtek domnevno napadle naselje Klimovo v ruski regiji Brjansk.

Guverner regije je v četrtek sporočil, da so ukrajinske oborožene sile streljale na Klimovo, predstavnik ruskega ministrstva za zdravje pa je dejal, da je bilo v napadu ranjenih sedem ljudi. O zračnih napadih ukrajinskih sil so v četrtek poročali tudi v regiji Belgorod na jugu Rusije.

Ruska vojska je sicer že v sredo zvečer zagrozila, da bo bombardirala ukrajinske poveljniške centre v Kijevu in drugih delih države, če bodo ukrajinske sile še naprej napadale rusko ozemlje.