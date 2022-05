Ruska vojska zapušča Harkov in krepi prisotnost na jugu Ukrajine

Ukrajinske sile so v severnovzhodni regiji Harkov dosegle ukrajinsko-rusko mejo, je danes prek Telegrama sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ukrajinci ob tem svarijo pred novimi ruskimi ofenzivami na južni fronti. Iz Sinegubovega sporočila in posnetka ukrajinskega obrambnega ministrstva, ki domnevno prikazuje manjšo skupino pripadnikov brigade teritorialne obrambe na meddržavni meji, sicer ni možno razbrati, kje in v kolikšni meri je prišlo do uspešnega napredovanja ukrajinskih sil.

Ukrajinska vojska je v preteklih tednih postopno potiskala ruske sile s severa in severovzhoda regije Harkov. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo sicer še danes zjutraj v Harkovu, drugem največjem ukrajinskem mestu, slišati sirene, ki so svarile pred zračnimi napadi.

Ob uspehih njegovih sil na severovzhodu države je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem nočnem nagovoru opozoril na premike ruskih sil proti jugu, kjer bi Rusija lahko sprožila novo ofenzivo. »Pripravljamo se na nove poskuse Rusov, da napadejo Donbas, da nekako okrepijo svoje premike na jugu Ukrajine,« je dejal Zelenski in dodal, da »okupatorji še vedno nočejo priznati, da so se znašli v slepi ulici«.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič je za lokalno televizijo dejal, da se ruske sile, ki so se umaknile iz okolice Harkova, zdaj premeščajo na območje regije Lugansk. »Njihova naloga je zavzeti Severodoneck,« je pojasnil Arestovič. Če bi bile ruske sile uspešne pri osvajanju Severodonecka, bi tako rekoč v celoti vzpostavile nadzor nad regijo Lugansk, ki skupaj z regijo Doneck, tvori Donbas, poroča AFP.

Francoski proizvajalec avtomobilov Renault je medtem svoje rusko premoženje prodal ruski vladi, sta danes sporočili one strani. Gre za prvo večjo nacionalizacijo po uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Renault je imel v lasti 68 odstotkov družbe Avtovaz, ki izdeluje avtomobile znamke Lada, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Podpisali smo sporazum o prenosu ruskih sredstev skupine Renault na Rusko federacijo in vlado v Moskvi,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisalo rusko ministrstvo za industrijo in trgovino. Sporazum poleg deleža v Avtovazu zajema tudi Renaultovo moskovsko tovarno Avtoframos, ki izdeluje modele Renault in Nissan, je poročala AFP.

»Danes smo sprejeli težko, a potrebno odločitev, ki je odgovorna do naših 45.000 zaposlenih v Rusiji, hkrati pa ohranjamo uspešnost skupine in našo zmožnost, da se v prihodnosti vrnemo v to državo v drugačnem kontekstu,« je v sporočilu za javnost zapisal izvršni direktor Renaulta Luca de Meo.