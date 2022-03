Ruske sile naj bi zavzele Herson, padalci v Harkovu, plin rekordno visoko

Ruske sile naj bi davi zasedle mesto Herson na jugu Ukrajine. Kot poroča britanski BBC, sicer ni jasno, kakšen je položaj v mestu, vendar pa od tam prihajajo informacije, da so na ulicah ruski vojaki.

Župan Hersona Igor Kolihajev je za lokalni radio povedal, da so ruske sile ponoči zavzele železniško postajo in pristanišče. Herson je mesto s 300.000 prebivalci, ki leži med mestoma Mikolajev in Nova Kahovka. Ruske sile na tem območju Ukrajine najhitreje napredujejo ter napadajo več mest. Iz Mikolajeva so so sicer sporočili, da je mesto še v ukrajinskih rokah.

Iz Harkova, mesta na vzhodu Ukrajine, ki je bilo v torek tarča silovitega ruskega obstreljevanja, v njem je bilo uničeno tudi poslopje, v katerem je slovenski konzulat, pa poročajo, da so v mesto ponoči pristali ruski padalci. V mestu potekajo boji.

Iz Kremlja so medtem danes sporočili, da je ruska delegacija pripravljena na nadaljevanje mirovnih pogovorov z Ukrajino. Pričakujejo, da bodo pogajanja znova stekla že danes zvečer.

Cene zemeljskega plina so se v luči ruskega napada na Ukrajino dopoldne zavihtele rekordno visoko. Za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v aprilu je bilo namreč včeraj treba odšteti 194,72 evrov za megavatno uro. Trenutno je za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v aprilu treba odšteti 152,63 evra za megavatno uro, kar je 25,44 odstotka več kot ob koncu torkovega trgovanja.