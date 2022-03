Ruski diplomat ni Tito

Italijanska vlada razmišlja, da bi preklicala državni odlikovanji Alekseju Paramonovu, visokemu funkcionarju ruskega zunanjega ministrstva in nekdanjemu generalnemu konzulu v Milanu. Paramonov je zagrozil Italiji z »nepovratnimi posledicami«, če bo zaostrila gospodarske in druge sankcije proti Moskvi, ruski diplomat se je tudi spravil na italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerrinija.

Paramonov je eden redkih tujih državljanov z dvemi italijanski odlikovanji Leta 2018 ga je predsednik republike Sergio Mattarella na predlog takratnega zunanjega ministra Enza Moavera odlikoval z viteškim redom z nazivom »cavaliere al merito della Repubblica italiana«; dve leti kasneje ga je Mattarella imenoval še za komendnika (v it. commendatore), tudi tokrat na predlog zunanjega ministrstva. Prvo odlikovanje se nanaša na zasluge za krepitev italijansko-ruskega prijateljstva, drugo pa na pomoč, ki jo je Rusija nudila Italiji v času prvega vala pandemije.

Novinar Pietrangelo Buttafuoco, ki ga povzema desničarski dnevnik Il Secolo, se v zvezi s Paramonovom zgraža, da Italijanše ni preklicala odlikovanja maršalu Titu, »ki je s svojimi komunističnimi osvoboditelji iz groženj prešel k dejanjem s tem, da je Italijane metal v fojbe«. Buttafuoco ne pozna zakona, ki pravi, da Italija ne more preklicati odlikovanja pokojniku, če želi to narediti mora spremeniti zakonodajo iz leta 1951. Rim pa lahko prekliče odlikovanje živečemu odlikovancu, a ga mora o tem predhodno obvestiti in mu dati možnost, da se pritoži na sklep o preklicu.