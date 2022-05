Ruski hekerji napadli spletne strani več italijanskih institucij

Ruski hekerji Killnet so danes napadli spletne strani več italijanskih institucij, ki so zato bile dalj časa nedostopne. Med njimi so bile strani višjega sodnega sveta, agencije za carine, ministrstev za šolstvo in za kulturne dobrine. Policija je na delu, da bi omejila posledice napadov ter izsledila storilce. Državno tožilstvo iz Rima je uvedlo preiskavo.

Ruski hekerji Killnet so »globalni hekerski napad« napovedali že v preteklih dneh, med tarčami pa so bile poleg Italije tudi ZDA in druge zahodne države.