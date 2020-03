Ryanairova flota bo za dva meseca popolnoma prizemljena

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je odpovedal vse polete za najmanj dva meseca. Podjetje tako predvideva, da bodo apr ila in maja njihova letala ostala prizemljena. Stranke, katerih let bo odpovedan, bodo o možnostih obvestili prek spletne pošte, so zapisali. Prvi mož največjega evropskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Michael O'Leary je v pismu strankam spomnil, da je pandemija novega koronavirusa spremenila življenje v Evropi in v svetu. »Pričakujemo, da bo večina naših letal od torka, 24. marca, prizemljena,« je navedel.

Kako dolgo bo trajala kriza, je nemogoče napovedovati, izkušnja s Kitajske pa kaže, da začne število okužb padati po približno treh mesecih. »Zaenkrat ne pričakujemo, da bomo aprila ali maja izvajali lete, se bomo pa vsekakor zanašali na nasvete vlad in storili vse, da bomo delovali v skladu z njihovimi navodili,« je v pismu, ki je objavljeno na spletni strani podjetja, zapisal O'Leary.