S 1. julijem enotna deželna vozovnica

Kdor uporablja javni potniški promet v različnih mestih Furlanije - Julijske krajine, je doslej moral v vsakem kraju kupiti drugačno vozovnico. A v kratkem ne bo več tako. Včeraj je namreč član deželne vlade FJK Graziano Pizzimenti napovedal, da bo podjetje za javni potniški promet Tpl Fvg s prvim julijem uvedlo enotno deželno vozovnico, pa naj bo ta za enkratno vožnjo oz. enourna, dnevna ali mesečna.

Velika novost je dnevna vozovnica, za katero bo treba odšteti tri evre in s katero se bo mogoče z avtobusom in drugimi povezavami javnega potniškega prometa voziti v Trstu, Gorici, Vidmu, Tržič, Gradežu, Lignanu in Pordenonu. Za primer: če se bo kdo zjutraj mudil v Trstu in se tu premikal z avtobusom, popoldne ali zvečer (do polnoči) pa v Vidmu, se bo v furlanskem glavnem mestu lahko prav tako usedel na avtobus in kontrolorju pokazal vozovnico, ki jo je zjutraj kupil v mestu v zalivu ali pač na aplikaciji podjetja Tpl Fvg.

Predvideli so tudi dve različni kombinaciji mesečnih vozovnic za vozače in študente, ki jih bo mogoče uporabiti v radiju 14 ali 50 kilometrov, od dometa bo odvisna tudi njihova cena. Družine bodo lahko koristile posebne popuste, ki ne bodo odvisni od višine dohodka. Dežela bi namreč rada spodbudila kupovanje več vozovnic iz iste kategorije znotraj istega gospodinjstva. Poleg družinskih popustov bodo na voljo tudi tisti za osebe iz ranljivih družbenih skupin, je še naznanil Pizzimenti.