S 3. junijem v FJK prijave za cepljenje mlajših od 40 let

S četrtkom, 3. junija, se bodo lahko v FJK za cepljenje proti covidu-19 prijavili tudi ljudje mlajši od 40 let, je danes sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Skladno z ukrepom izrednega komisarja za covid-19, generala Francesca Figliuola, se bodo lahko prijavili ljudje od 16. do 39. leta starosti. Cepili jih bodo z odmerki cepiv družb Pfizer-BionTech in Moderna.

Gre za potencialno populacijo 270.000 ljudi, katerih 50.000, ki sodi v prioritetne kategorije, je že bilo cepljenih.

Upravičenci bodo lahko termin rezervirali na namenski spletni aplikaciji, v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.