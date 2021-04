S četrtkom prijave za cepljenje ljudi od 70 do 74 let

Z jutrišnjim dnem (četrtek, 1. aprila) se bodo lahko v Furlaniji - Julijski krajini prijavili za svoj odmerek cepiva proti covidu-19 tudi ljudje, stari od 70 do 74 let. Novico je sporočil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Cepljenje te starostne skupine ljudi se bo začelo sredi aprila. Ljudem, starim od 70 do 74 let, bodo – tako kot skupini 75–79 –, namenili cepivo družbe AstraZeneca. Cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, pa namenjajo starejšim od 80 let in rizičnim skupinam ne glede na starost. Upravičenci lahko termin rezervirajo v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.