66-letna smučarka iz Tricesima na Videmskem se je danes poškodovala med ekskurzijo na vrhu Chiadin blizu kraja Forni Avoltri. S smučjo se je zataknila pod deblo, ki ga je prekrival sneg. Ker se smučka ni staknila, si je ženska poškodovala nogo.

Do nesreče je prišlo malo pred 13.30 v bližini tamkajšnje gozdne proge na višini 1350 metov. Reševalce so poklicali drugi smučarji, ki so bili z njo. Gorski reševalci so jo dosegli s helikopterjem in jo nato odpeljali v bolnišnico v Tolmeč.