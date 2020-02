V nedeljo ob 3. uri zjutraj so slovenski policisti v Portorožu poskušali ustaviti voznika kombija, ki pa na njihove znake ni ustavil, poročajo Primorske novice. Policisti so zapeljali za njim in ga dohiteli, ko je vozilo poskušal zapustiti. 32-letni srbski državljan je odklonil alkotest in strokovni pregled, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Ker na območju Slovenije ni bil prijavljen za bivanje, so mu odredili pridržanje in ga v jutranjih urah privedli k sodniku za prekrške.