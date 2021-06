S kovčkom peš po avtocesti v Lignano

Vozniki na avtocesti A28 pri kraju Azzano Decimo na Pordenonskem niso mogli verjeti lastnim očem, ko so zagledali starejšo žensko, ki se je s kovčkom in drugimi torbami sprehajala po odstavnem pasu. Poklicali so policiste, ki so žensko pospremili na varno. Policistom je povedala, da odhaja v Lignano, z namenom, da bi sinu, ki tam letuje, pripravila presenečenje. Zato pa bi morala prehoditi približno 50 kilometrov. Žensko so za krajši čas zadržali na urgenci v Pordenonu, nakar so jo pospremili k sinu, ki se je vrnil z dopusta.