S kresničko starši do spremljanja šolarja na poti v šolo in na druge dejavnosti

Kresnička Flare je navzven običajna kresnička, ki v sebi skriva oddajnik GPS. Starši si na pametni telefon naložijo brezplačno aplikacijo, nastavijo priljubljene lokacije in časovne razpone za šolo, dom in izvenšolske dejavnosti. Aplikacija omogoča spremljanje lokacije kresničke (šolarja) v realnem času ter nastavitev obvestil (na primer, da prejmete sporočilo, ko otrok pride v šolo ali domov, če zapusti meje nastavljene lokacije ...)

Tehnologijo, ki napravo poganja, je Morozov razvil sam. Prvo prototipno serijo so s prijatelji izdelali v lastni delavnici in ker so jo razprodaliv štirih dneh, so se povezali z znanim slovenskim tehnološkim podjetjem Dewesoft, ki jim je vzpostavilo proizvodno linijo in zagotovilo zagonska sredstva.

S podjetjem AMZS, ki je v projekt vstopilo kot mentor in prvi kupec, so podpisali terminsko pogodbo za trženje produkta na spletu in v njegovi prodajni mreži, ki bo vključevala tudi marketinško kampanjo v letošnji božični sezoni.

Pametna kresnička vsebuje gumb »pridi me iskat« ali z dvojnim klikom »SOS klic«. Polni se preko USB priključka, baterija pa drži približno 1 teden.

Zdaj so na voljo v AMZS Ljubljana, Dunajska ali z naročilom na spletni strani amzs.si. Redna cena je 69,89 evra.