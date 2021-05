V petek popoldne sta v Luciji redarja pisala kazni zaradi napačno parkiranih vozil. To je opazil 43-letni moški iz lokala, ki je redarja pričel zmerjati, zate pa ga je fizično napadel. Po prvih podatkih ga je redar najprej odrinil, moški ga je ponovno napadel, takrat pa ga je 35-letni redar udaril in ga lažje poškodoval. Triinštiridesetletnik je nato naprej grozil. Policisti bodo za oba podali kazensko ovadbo, in sicer enemu za povzročitev lahke telesne poškodbe, drugemu pa za grožnje.