S petkom prijave na cepljenje 60-letnikov in starejših z AstraZeneco

Na podlagi odločitev vlade in izrednega komisarja za covid-19 Figliuola bo tudi v FJK cepljenje z AstraZeneco potekalo za 60-letnike in starejše, je sporočil podpredsednik Dežele FJK, pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Z zbiranjem prijav bodo začeli od jutrišnjega dne (petka).

Cepivo AstraZenece je sicer odobreno za osebe od 18 let navzgor, toda iz previdnostnih razlogov bo uporabljeno le za 60-letnike in starejše, je povedal Riccardi.

Za prioritetne kategorije, med katerimi so med drugim varnostne sile, zdravstveno osebje in šolsko osebje, bo cepljenje z AstraZeneco potekalo tako s prvim kot z drugim odmerkom, je sporočil Riccardi. Cepivo AstraZeneca pa bodo prejeli tudi skrbniki oz. sostanovalci 60-letnikov in starejših ranljivih oseb.

Upravičenci lahko termin rezervirajo v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.