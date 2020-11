S proračunskim zakonom bo spremenjen tudi 19. člen

Slovenska senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka) ima zagotovilo, da bo letošnji zakon o proračunu vseboval tudi določilo o spremembi 19. člena državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. Dobila ga je od strankarske kolegice in poslanke Debore Serracchiani, ki bo vprašanje spremljala med razpravo o proračunu v poslanski zbornici.

Sprememba člena je predvidena v memorandumu o vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, ki so ga ob navzočnosti predsednikov republike Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja podpisali 13. julija letos v Trstu. Sprememba je pogoj za prenos lastništva Fabianijeve palače na Fundacijo Narodni dom. Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta fundacijo ustanovili julija, do januarja pa bi morala pridobiti pravno osebnost.