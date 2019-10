S skupnimi močmi razbili mrežo tihotapcev ljudi

Pretihotapili so najmanj 150 ilegalnih prebežnikov, skupno naj bi z nezakonitim poslom zaslužili kakih 450.000 evrov. Organizirano kriminalno združbo, ki je organizirala in izvajala tihotapljenje ljudi z območja jugovzhodnega Balkana skozi Slovenijo v druge evropske države, predvsem v Italijo, so razkrinkali v okviru večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave. V njej so sodelovali policisti iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Europol, ki so s skupnimi močmi razbili mrežo desetih ljudi, ki je operirala na slovenskih tleh, več kriminalcev so izsledili tudi v ostalih vpletenih državah. Pomemben del preiskave se je »rodil« tudi v Trstu. Sredi junija se je uspešno zaključilo čezmejno sodelovanje, ko so policisti v tržaškem mestnem središču prijeli Slovenca, ki je prevažal trojico iraških državljanov. Slovenci policisti so ga tedaj predali italijanskim kolegom, »tihotapec« ljudi pa čepi v tržaškem zaporu.