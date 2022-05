S subtropskim anticiklonom prihaja poletje

V minulih dneh je že zadišalo po poletju, kar se bo zlasti v drugi polovici tekočega tedna še stopnjevalo. Krepi se namreč subtropski anticiklon, s katerim bo od srede pritekal za ta čas vroč višinski zrak. Temperature se bodo še nekoliko zvišale, od srede pa se bo zmanjšala možnost nastajanja krajevnih popoldanskih ploh ali neviht. V drugi polovici tedna bo toplo in vse bolj soparno.

Od danes do srede bo pretežno jasno z občasno popoldansko spremenljivostjo. Ponekod, zlasti v gorah, bodo lahko nastale posamezne vročinske nevihte, kakšen nevihtni oblak se bo morda spustil še do ostalih predelov. Posamezne nevihte zato niso povsem izključene tudi v nižinah in, manj verjetno, ob morju.

Najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30 stopinj Celzija ali okrog 30 stopinj Celzija, ob morju bo nekoliko hladneje.

Od četrtka bo toplo in postopno nekoliko bolj soparno. Ozračje bo stanovitno, tudi krajevne popoldanske nevihte v gorah bodo manj verjetne. Ničta izoterma se bo v drugi polovici tedna povzpela na okrog 4000 metrov, kar je povsem poletna vrednost in bo tako za okrog 1200 metrov presegala dolgoletno normalnost.