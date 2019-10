S taksijem tihotapili kitajske migrante iz Slovenije v Italijo

Slovenski kriminalisti so prejšnji teden razbili organizirano kriminalno združbo, ki je služila s tihotapljenjem ljudi s Kitajske v Italijo. Na takšen način naj bi zaslužili več kot milijon evrov. V združbi naj bi delovalo 12 ljudi, poleg Slovencev še osem državljanov Kitajske. Tri osebe so zdaj v priporu in dve v hišnem priporu.

Preiskava več kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je trajala leto in pol in v sodelovanju s pristojnimi organi nekaterih drugih držav, zaključili pa so jo 16. oktobra. »Člani navedene združbe so utemeljeno osumljeni, da so v letu in pol s Kitajske preko Srbije, BiH in Hrvaške na ozemlje Slovenije proti plačilu nezakonito spravili najmanj 143 tujcev, državljanov Kitajske, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo in prebivanje v njej,« je na današnji novinarski konferenci povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič.

Združba je Kitajce po ugotovitvah kriminalistov najprej z letalskimi prevozi, večinoma prek Moskve, privedla v Beograd, od tam nezakonito čez Hrvaško in občasno BiH v Slovenijo, od tam pa naprej v Italijo. Čez mejo s Hrvaške v Slovenijo so tujce prevažali na območju naselij Paradiž in Mali Okič v občini Cirkulane. Po nezakonitem prehodu državne meje so jih odpeljali do Ptuja, kjer so jih predali domnevnim taksistom, ki so jih nato odpeljali do bližine meje z Italijo ali v Italijo, kjer so jih prevzeli drugi člani hudodelske združbe.

»Štirje osumljenci so vozniki taksi vozil, ki so prevoze izvajali pod pretvezo javnih prevozov potnikov. A je bilo z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovljeno, da so člani te dobro organizirane kriminalne združbe, v kateri so imeli točno določeno vlogo,« je pojasnil Meglič.