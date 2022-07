S terencem je zgrmel v prepad

Danes, 11. julija, popoldne so gorski reševalci pri Dunji na Videmskem priskočili na pomoč starejši osebi, ki je včeraj, 10. julija, s svojim terenskim vozilom zgrmela v prepad. Moški, rojen leta 1949, se je odpravljal do ene od svojih nepremičnin, ko ga je oslepil žarek sonca. Izgubil je nadzor nad vozilom in za kakih sto metrov zgrmel v grapo pod seboj. Padec je preživel in ostal ujet v vozilu, izgubil pa je mobilni telefon. Zaskrbljeni svojci so šli ponj in opazili znake padca. Na kraj nesreče so prihiteli gorski reševalci, karabinjerji, gasilci in finančni policisti. Do ponesrečenca so se spustili peš, ga rešili iz razbitin avta, zavarovali na nosila in ga odpeljali v bolnišnico.