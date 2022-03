S torkom v Sloveniji regulirane cene pogonskih goriv

S torkom bodo v Sloveniji cene pogonskih goriv regulirane, je danes v državnem zboru povedal premier Janez Janša. Sledile bodo povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ustrezno uredbo pa bo vlada sprejela še danes.

Janša je v odgovoru na vprašanje nepovezane poslanke Janje Sluga, ki je poudarila, da cene energentov naraščajo že od septembra, od takrat pa vlada ni sprejela niti enega sistemskega ukrepa za njihovo zajezitev, dejal, da se v tem trenutku sprejemajo interventni ukrepi, katerih obseg je določila Evropska komisija, ne pa sistemski.

Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva je slovenska vlada liberalizirala zadnje dni septembra 2020, potem ko sta bili že leta 2016 liberalizirani ceni 98-oktanskega bencina in kurilnega olja. Odločitev so takrat pozdravili naftni distributerji in trgovinska zbornica Slovenije.