S trobljenjem opozorili strojevodjo na požar

Mimoidoči vozniki na državni cesti Pontebbana, ki mestoma pelje ob železniški progi, so v kraju Susegana pri Trevisu s trobljenjem opozorili strojevodjo, da je zagorel vagon tovornega vlaka. Hitro posredovanje tamkajšnjih gasilcev, ki so požar pogasili, je omogočilo, da ni prišlo do hujših posledic, saj je vlak prevažal cisterne z vnetljivo snovjo.

Vlak je bil namenjen iz Trevisa na Trbiž in potem naprej čez avstrijsko mejo. Ogenj se je z zavor širil na preostale dele vagona. Gasilci so preverili varnost vlaka in izključili uhajanje snovi iz cistern.