Salvini proti vsem

Potem ko je vodja Lige Matteo Salvini izrekel nezaupnico predsedniku vlade Giuseppeju Conteju in se dokončno skregal z Gibanjem 5 zvezd, je Italija na robu vladne krize in predčasnih volitev. Situacija je v tem trenutku sicer še zelo negotova, morda pa bodo volitve že v drugi polovici oktobra. Na potezi sta sedaj Conte in predsednik republike Sergio Mattarella.

Salvini pravi, da bo na morebitne volitve šel sam, v resnici pa razmišlja o zavezništvu z desno stranko Fratelli d’Italia in s tem, kar je še ostalo od Forza Italia. O volitvah razmišlja tudi Demokratska stranka, ki pa tudi zaradi hudih notranjih sporov nima še izdelane politične in volilne strategije. V hudih težavah se je znašlo zlasti Gibanje 5 zvezd, ki noče takojšnjih volitev in predlaga, da parlament prej odobri ustavni zakon o zmanjšanju števila parlamentarcev, kar pa je v tej politični zmedi zelo malo verjetno. Skratka, pravi kaos, pri premostitvi katerega bo odločilno besedo imel predsednik Mattarella. In to že v naslednjih urah.