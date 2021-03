Salvini z Janšo o cepivih in priseljevanju

Slovenski premier Janez Janša se je danes videokonferenčno sestal z italijanskim senatorjem in vodjem Lige Matteom Salvinijem, je slednji razkril na svojem Twitter profilu.

»Prisrčen in prijateljski pogovor o evropskih perspektivah, cepivih, ponovnem zagonu gospodarstva, povečanju sodelovanja med Italijo in Slovenijo tudi za nadzor priseljevanja, z željo, da bi se kmalu srečala v živo,« je tvitnil Salvini, ki je svoj zapis opremil z italijansko in slovensko zastavico.

Vodja Lige Matteo Salvini želi v Evropskem parlamentu ustanoviti novo politično skupino. V nedavnem intervjuju je dejal, da načrtuje novo zavezništvo s strankami iz drugih članic unije, kot sta Poljska in Madžarska.