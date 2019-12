Salvini z jaslicami na prvem mestu

Če bi bile v Italiji danes parlamentarne volitve, bi za Ligo Mattea Salvinija glasovalo 31,5 odst. volivcev. Salviniju, ki je na razpustitveni kongres Severne Lige prišel kar z jaslicami, bi z aktualnim volilnim sistemom uspelo sestaviti stabilno in močno desno vlado, v kateri bi stranka Fratelli d’Italia dobila 10,4 odst. glasov, Forza Italia pa 7,4 odst. Na osnovi ankete, ki jo je objavil dnevnik Corriere della Sera, bi Demokratska stranka prejela 18,2 odst. glasov, kar je za nekaj desetin odstotkov glasov več od Gibanja 5 zvezd (17,7 odst.) Od ostalih strank bi volilni prag prestopila le Italia Viva Mattea Renzija (5,3 odst.), senatorje in poslance pa bi spričo posebnih volilnih pravil izvolili še Južnotirolska ljudska stranka-SVP in morda Union Valdotaine v Dolini Aosti.

Gre za volilno anketo, ki odraža trenutno politično razpoloženje v državi in ki je bila izvedena na osnovi aktualnega volilnega zakona, do volitev, ko se bodo zgodile, pa se razmerje sil med strankami lahko spremeni, čeprav ne ravno korenito. Odvisno bo predvsem od trajanja vlade Giuseppeja Conteja, ki je stalno na prepihu, a ne še v takšnem, ki bi ogrožal njen obstoj. Stvari lahko nekoliko spremeni tudi morebitni potrditveni referendum o krčenju števila parlamentarcev.