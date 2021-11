Samo še 14 hospitalizacij do uvrstitve na rumeni seznam

Samo še 14 bolnikov na neintenzivnih covidnih oddelkih ločuje Furlanijo - Julijsko krajino od izpolnjevanja pogoja, s katerim bodo našo deželo uvrstili na rumeni seznam, ki prinaša, sicer rahlo, zaostritev ukrepov. Število hospitaliziranih bolnikov je danes naraslo na 178, kar je 10 več kot v ponedeljek, ob 192 covidnih bolnikih pa bo presežena 15-odstotna zasedenost, ki ob več kot 10-odstotni zasedenosti intenzivnih oddelkov, ki smo jo že zdavnaj presegli (včeraj je bilo na intenzivi 25 bolnikov, kot v ponedeljek) prinaša nov režim ukrepov.

»Zagotovo nas čaka rumeno območje,« je včeraj dejal deželni podpredsednik Riccardo Riccardi, ki je bil gost oddaje Parliamone na kanalu RaiNews24. »Vprašanje je zdaj samo to, koliko časa bomo rumeni,« je še poudaril Riccardi. Ni namreč izključeno, da bi se lahko ob takem naraščanju števila novih okužb (danes so jih ob 23.057 hitrih in PCR-testih potrdili 687, poleg tega je umrlo šest covidnih bolnikov) že decembra FJK znašla na oranžnem seznamu.

Kaj pa predvideva rumeni režim ukrepov, ki našo deželo predvidoma čaka prihodnji teden ali najkasneje čez 10 dni? Zaostritve so sicer rahle. Nošenje zaščitne maske je obvezno tudi v zunanjih prostorih (razen za otroke do 6. leta starosti), zaprejo se diskoteke. Ostale dejavnosti pa ostanejo odprte, lahko se svobodno gibamo in ni policijske ure. V lokalih, ki so lahko vseskozi odprti, naj bi lahko pri isti mizi sedele največ štiri osebe, ki niso del istega gospodinjstva. Covidno potrdilo ostaja obvezno, tako kot v belih deželah, za večino dejavnosti, s tem da so lahko gledališča, kinodvorane, koncertne dvorane in stadioni le polovično zasedeni, športne objekte na zaprtem pa je mogoče napolniti le do 35 odstotkov zmogljivosti. Pouk poteka v živo razen za tiste, ki so v karanteni, ki traja sedem dni za cepljene osebe, 10 dni pa za necepljene.