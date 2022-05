Danes so v Furlaniji Julijski - krajini opravili 3427 PCR-testov in odkrili 210 novih okužb (delež 6,13-odstoten). Naredili so še 3571 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili 521 primerov okužbe (delež 14,59-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravijo še trije pacienti (včeraj sedem), na drugih oddelkih pa jih je 160 (tako kot včeraj). Danes je umrlo še šest ljudi, okuženih s koronavirusom.