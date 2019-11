Sardine zaplavale tudi v FJK

Gibanje sardin se nezadržno razmnožuje po vsej Italiji, od sinoči je prisotno tudi v Furlaniji Julijski krajini. Pobudo zanj je dala 56-letna Furlanka, Norina Tiussi, ki je na socialnem omrežju Facebook ustanovila skupino le sardine Friuli Venezia Giulia. Prijave se vrstijo kot po tekočem traku, v 20 urah je imela stran že 5.054 članov (danes malo pred 12. uro), število pa iz minute v minuto narašča. Gibanje proti Salviniju je nastalo v Bologni in se razvija od severa do juga. Bolonjska sardina je prejšnji teden napolnila glavni trg mesta s 15.000 ljudmi, nato je nastala sardina iz Modene, sardina iz Firenc, neapeljska sardina, napovedujejo se tudi milanske, turinske in apulijske sardine. Skratka, nastaja nova politično obarvana italijanska sardina, ki se hitro razmnožuje po italijanskih mestih z namenom »kljubovanja Salviniju in njegovi retoriki, politiki sovraštva in ligaškemu populizmu,« a vselej v znamenju strpnosti in miru.