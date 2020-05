Saša, Marco, Dario in Miran

Ob nedavnem Svetovnem dnevu svobode tiska (3. maj) se je združenje Ossigeno per l’informazione (Kisik za obveščanje) spomnilo italijanskih novinarjev, ki so bili ubiti pri opravljanju vsakodnevnega dela. Na spletni strani (www.giornalistiuccisi.it) so zbrali trideset njihovih zgodb, pobudo z naslovom Cercavano la verità (Iskali so resnico) je med drugim pozdravila Dunja Mijatović, komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope.

Na spletni strani so objavljene tudi zgodbe Aleksandra (Saše) Ota, Daria D’Angela in Marca Luchette, ki jih je januarja leta 1994 ubila granata v Mostarju, ter Mirana Hrovatina, ki je bil marca istega leta ubit v Mogadišu (Somalija) skupaj z novinarko RAI Ilario Alpi. Na seznamu sta tudi Tržačan Almerigo Grilz (umrl je v Mozambiku leta 1987) ter južnotirolski novinar Gabriel Grüner , ki je pisal za nemško revijo Stern. Skupaj s kolegom Volkerjem Krämerjem je bil leta ubit 1999 na Kosovu. Združenje Ossigeno per l’informazione je pripravilo tudi zidne plošče s fotografijami ubitih novinarjev in jih darovalo italijanskim in mednarodnim ustanovam z namenom, da javnost, kot pravi zastopnik združenje Alberto Spampinato, ne bo pozabila na življenjske in poklicne zgodbe italijanskih novinarjev, ki so darovali življenja za iskanje resnice.