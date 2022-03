Scholz in Macron pozivata k nadaljevanju pogajanj

Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v telefonskem pogovoru pozvala ruskega predsednika Vladimirja Putina k nadaljevanju pogajanj med Rusijo in Ukrajino, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili francoski in nemški uradni viri. Nemčija in Francija sta od Rusije zahtevali takojšnjo prekinitev ognja in vztrajali, da se morata Ukrajina in Rusija o rešitvi krize še naprej pogajati. »Macron in Scholz sta vztrajala, da mora biti vsakršna rešitev te krize dosežena s pogajanji,« je sporočila nemška vlada.

Tudi v Elizejski palači so potrdili Macronov poziv k pogajanjem in dodali, da bodo voditelji EU o konfliktu v Ukrajini razpravljali tudi danes zvečer na vrhu v Versaillesu. »Vsi trije voditelji so se dogovorili, da bodo v prihodnjih dneh ostali v stikih,« še navaja sporočilo.

Pogovori so danes potekali tudi v Turčiji, kjer sta se sestala zunanja ministra Rusije in Ukrajine, kar je bil prvi stik na visoki ravni med Kijevom in Moskvo, odkar je Rusija pred dvema tednoma napadla Ukrajino.

Vodja ukrajinske diplomacije Dmitro Kuleba je dejal, da pri pogajanjih glede prekinitve ognja niso dosegli napredka, vendar pa sta tako Kuleba kot ruski zunanji minister Sergej Lavrov izrazila pripravljenost za nadaljevanje pogovorov.