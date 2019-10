SDGZ bi preprečil boj z davkarijo

Cilj projekta Xborder-Work, ki so ga danes predstavili v Kopru in na sedežu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) v Trstu, je zmanjšanje zapletov, ki nastanejo med davčno upravo in delavci, ki živijo v Sloveniji in delajo v Italiji ali obratno.

Težave se pojavljajo zlasti v primerih, ko davčni zavezanec, ki dela v Sloveniji in živi v Italiji, ne odda davčne napovedi italijanski davčni upravi, misleč, da je davčnim obvezam že ugodil slovenski delodajalec. Zato so pri SDGZ v sodelovanju s Centralno direkcijo za delo Dežele Furlanije - Julijske krajine in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pripravili formular, ki naj bi tovrstne težave pomagal odpraviti.

Italijansko-slovenski obrazec, ki so ga skozi leto večkrat testirali in pilili, načeloma izpolni delodajalec, ki vpiše vse osebne in plačne podatke zaposlenega. Ta nato lahko davčni upravi ali davčnemu svetovalcu prinese vse potrebne informacije, ki so potrebne pri odmeri davka.

Projekt, vreden 20.000 evrov, je nastal s sredstvi Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR). Kot je povedal njegov koordinator Matteo Feruglio iz SDGZ, so ga že predstavili na davčni izpostavi v Kopru, več težav pa so imeli pri vzpostavitvi stika z italijansko stranjo. Namen teh pogovorov je uveljavitev formularja kot pravno priznanega instrumenta, ki bi olajšal delo tako italijanski kot slovenski davkarji.