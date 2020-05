Še dve alpski...

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Čebulo očistimo in sesekljamo, sesekljamo tudi korenček, česen in zeleno. Zelenjavo prepražimo na razpuščenem maslu in pustimo, da se praži 5-10 minut. Medtem dobro operemo ječmen, ga posušimo in dodamo k zelenjavi, ki smo jo med tem prepražili.

Dobro premešamo in pustimo, da ječmen vsrka maščobo. Prilijemo 3-4 zajemalke juhe (tudi iz kocke), dodamo lovor in suho meso, po možnosti narezano na kocke. Pustimo, da vre poldrugo uro, pri čemer postopoma dodajamo juho, če se naša mineštra zgosti preveč. Ob koncu, 20 minut preden je juha skuhana, dodamo na kocke narezan krompir, solimo in popramo. Če nismo suhega mesa narezali prej, to lahko storimo sedaj. Ko je ječmenova juha skuhana, prilijemo nekaj žlic olivnega olja in drobno sesekljan peteršilj.

Gorenjska različica je na moč podobna: potrebujemo

20 dag ješprenja

čebulo

česen

korenček

steblo zelene

2 krompirja

10 dag fižola (tudi iz pločevinke)

25 dag suhega mesa

pol žlice paradižnikove mezge

sol

poper

juho (tudi iz kocke)

peteršilj,

maščobo, ki je v tem primeru lahko svinjska mast ali olje