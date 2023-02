Te dni so krajevni požari v FJK, najbrž tudi zaradi posledic suše, vse pogostejši. Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so tako po jutranjem požaru na Piancavallu popoldne posredovali v Paularu na Videmskem, kjer je zagorelo na gozdnatem območju med krajema Chiaulis in Trelli. Na kraju so bili tudi gozdarski policisti iz Ville Santine in Paulara. Požar je, kot kaže, pod nadzorom.