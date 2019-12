Še kot dijak je pomagal ustanoviti vaško knjižnico

»Slap ni največja vas, nimamo osnovne šole, gostilne, prostora, v katerem bi se vaščani lahko srečevali in pogovarjali,« je svoj domači kraj opisal Tadej Kobal, ko so ga na radiu Val 2020 aprila izbrali za ime meseca.

V vasi s 400 prebivalci so izobesili plakat in zapisali, da zbirajo knjige, kontaktirali so tudi slovenske založbe, večino knjig pa so prispevali posamezniki in sovaščani, je povedal Tadej Kobal, ki so ga pred dnevi na omenjeni radijski postaji okronali za ime leta 2019. Danes je študent politologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Knjižnica v Slapu se danes lahko ponaša z več kot 3500 knjižnimi enotami. Prvotno je bila namenjena otrokom, saj so želeli tako v vasi zadostiti pomanjkanju prostora za družine, naposled pa se je izkazalo, da so prostor za srečevanje pogrešali tudi odrasli in tako je knjižnica postala središče družabnega življenja.

Knjižnica ni del nobene matične knjižnice, poročajo na Valu 202 ampak temelji na prostovoljstvu, izposoja pa na zaupanju: »Če si knjigo izposodite, je na vas, da jo tudi vrnete. Nihče vas ne preganja. Številni mi povedo, da jim je super, ker si knjigo lahko izposodijo na začetku dopusta in jo vrnejo ob koncu tega,« je povedal Tadej Kobal.

Knjižnica v Slapu pri Vipavi deluje v okviru projekta Popoldan na Slapu, gre za del programa Popoldan na cesti, ki ga je Škofijska Karitas Koper že pred leti namenila otrokom in mladostnikom.

Kljub novim obveznostim Tadej Kobal še vedno najde čas za prostovoljstvo, ki mu pomeni veliko: »Prostovoljstvo se zgodi spontano. Skozi leta sem ogromno pridobil, spoznal veliko ljudi. Bistvo je, da pomagaš drugim in tako tudi drugi pomagajo tebi. Pri prostovoljstvu gre za medsebojno solidarnost.«