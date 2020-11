Še nejasno, če bo FJK rumena ali oranžna

V petek bo stopila v veljavo nova uredba predsednika vlade Giuseppeja Conteja, ki prinaša nove ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

Italijanske dežele bodo glede na faktor prenosa okužb in druge parametre razdeljene na rdeča, oranžna in rumena območja. Pri tem bodo med drugim upoštevani kriteriji, kot so število bolnikov v bolnišnicah in na intenzivni negi, število okuženih v domovih za starejše in obolelih v domač izolaciji.

Ukrepi za rumene dežele, kot je prepoved gibanja med 22. in 5. uro, bodo veljali za celo državno ozemlje. Poleg tega bodo dijaki drugostopenjskih srednjih šol pouku sledili na daljavo, lokali bodo zapirali ob 18. uri, zaprti bodo kinodvorane, gledališč, muzeji in razstave.

Zaenkrat še ni znano, če bo Furlanija - Julijska krajina rumena ali oranžna, saj je po epidemiološki sliki na meji med dvema različnima režimoma ukrepov. Če bo uvrščena na seznam oranžnih dežel, bo to pomenilo, da bodo poleg omejitev, ki veljajo za rumene dežele, ukrepi predvidevali še, da bo gibanje omejeno na občno bivanja (razen v nujnih primerih in z ustreznimi dokazili), prepovedano pa bo gibanje med deželami. Spet bodo aktualne samoizjave. Za stranke bodo zaprti gostinski in drugi lokali, dovoljena bo dostava na dom, do 22. ure pa tudi prevzem hrane v lokalu, ki pa jo bo treba pojesti doma.

V rdečih deželah bodo zaprte vse trgovine, razen tistih z živili, trafik, časopisnih kioskov in lekarn. Frizerji in kozmetični saloni bodo lahko odprti. Zaprti bodo tudi vsi gostinski in drugi lokali, dovoljena bo dostava na dom, do 22. ure pa tudi prevzem hrane v lokalu, ki pa jo bo treba pojesti doma. Pouku bodo na daljavo sledili vsi, ki ne obiskujejo vrtcev, osnovne šole ali prvega razreda prvostopenjske srednje šole.