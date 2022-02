Na južni strani Alp zima ni bila še nikoli tako mila in suha od leta 1864. To potrjuje Zvezni urad za meteorologijo in klimatologijo iz Švice, ki razpolaga s podatki zadnjih 158 let. Na jugu Alp bo letošnja meterološka zima (ki zajema mesece december, januar in februar) končala z 1,8 stopinjo Celzija več kot je to veljalo med letoma 1991 in 2020, medtem ko bo stopnja padavin manjša kot četrtina običajno pričakovane vrednosti, točneje le 22 odstotkov vsakoletne vrednosti, poroča ANSA.