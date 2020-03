Še vedno veliko, a manj smrtnih žrtev kot v prejšnjih dneh

Iz štaba Civilne zaščite so tudi v nedeljo ob 18. uri sporočili podatke o številu ozdravelih, okuženih in umrlih v Italiji. V zadnjih 24 urah so našteli 3851 novih potrjenih primerov okužb, porast je primerljiv s prejšnjimi dnevi. Trenutno je s koronavirusom na državnih tleh okuženih 73.880 ljudi. Našteli so tudi 756 smrtnih žrtev, tako da je skupno število naraslo na 10.779. Podatek o umrlih ljudi se je v zadnjih treh dneh vsakodnevno znižal za približno 10 odstotkov. Ozdravelo je 646 ljudi, tako da je bolezen covid-19 skupno prebolelo 13.030 ljudi. Seštevek tistih, ki so ali so bili okuženi, znaša 97.689. Na intenzivni negi se zdravi 3906 ljudi, hospitaliziranih je 27.386 ljudi, medtem ko večina obolelih je v domači izolaciji (42.588 ljudi). Med novinarsko konferenco so izpostavili, da je padec dnevnega števila umrlih in bolnikov na intenzivni negi, spodbuden znak.