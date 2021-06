Sedemdnevno povprečje okužb nižje od 200

V Sloveniji so večraj ob 2734 PCR testiranjih potrdili 122 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 4,7-odstoten. Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Opravili so tudi 31.392 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testiranjem.

Hospitaliziranih je 165 covidnih bolnikov, kar je sedem manj kot dan prej, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 48, eden maj.

Sedemdnevno povprečje okužb se je spustilo pod 200 in znaša 178, kar je 23 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej v Sloveniji cepljenih 751.320 prebivalcev, to je 43,5 odstotka odraslih prebivalcev, polno pa je precepljenih 521.590 prebivalcev oz. 30,2 odstotka odraslih državljanov.