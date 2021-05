V Sloveniji so včeraj ob 4698 PCR testiranjih potrdili 726 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 15,5 odstoten. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Hospitaliziranih je 463 covidnih bolnikov, kar je 14 manj kot v ponedeljek, na intenzivni negi se jih zdravi 127, štirje manj. Sedemdnevno povprečje okužb se je v primerjavi s ponedeljkom znižalo za 29 in znaša 520. Včeraj so iz bolnišnic v domačo oskrbo odpustili 55 covidnih bolnikov.