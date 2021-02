Sedemdnevno povprečje se je v Sloveniji nekoliko zvišalo

V petek so po Sloveniji opravili 23.097 hitrih in PCR testov ter z njimi potrdili 1005 okužb z novim koronavirusom. Po vladnih podatkih so opravili 4458 PCR testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 742 oz. 16,6 odstotka. Hitrih testov so izvedli 18.639, pozitivnih je bilo 263 oz. 1,4 odstotka.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je v primerjavi s četrtkom zvišalo za pet na 846. Število hospitaliziranih je medtem upadlo s 789 na 763. V petek je umrlo 12 covidnih bolnikov.

Še vedno pa je s tem Slovenija v oranžni fazi vladnega načrta sproščanja koronskih omejitev.