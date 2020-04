»Sem poslanka, lahko grem na morje«

»Sem parlamentarka in pri izvrševanju svojih dolžnosti se nujno odpravljam na morje.« S to neverjetno razlago je poslanka Sara Cunial začudenim mestnim redarjem v Rimu »opravičila« kršenje pravil in odredb v času koronavirusa. Naložili so ji globo 248 evrov in jo iz Ulice del mare, kjer so jo zasačili, napotili nazaj domov v Rim. Zgodilo se je na velikonočni ponedeljek, ko je - vrh vsega - parlament bil zaprt. Redarje je nadebudna poslanka skušala zaman prepričati, da se odpravlja na morje v Ostio zaradi »nujnih institucionalnih dolžnosti.«

Sara Cunial je bila v poslansko zbornico izvoljena na kandidatni listi Gibanja 5 zvezd, s katerim se je nato sprla zaradi svojih skrajnih stališč proti cepljenju otrok, ki jih je zagovarjala v sklopu t.i. gibanja no vax. Gibanje 5 zvezd jo je izključilo, poslanka pa je danes članica mešane poslanske skupine. Je članica poslanske komisije za kmetijstvo ter komisije za okolje, ozemlje in javna dela, ki se ukvarja tudi z morjem in ribolovom. Morda zaradi tega jo je včeraj tako gnalo na plažo ... Danes je poslanka kazensko ovadila mestne redarje, češ da so nezakonito posredovali javnosti njeno ime. Napovedala je tudi, da se ne bo cepila proti koronavirusu.