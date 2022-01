Sergio Mattarella ostaja na Kvirinalu

Po sedmih neuspešnih krogih predsedniških volitev so parlamentarci in predstavniki dežel vna položaj predsednika republike potrdili Sergia Mattarello, ki bi se mu v nasprotnem primeru mandat iztekel 3. februarja. Mattarello je podprlo 759 elektorjev, glasovalo pa jih je 983. Boljši rezultat je vknjižil le Sandro Pertini, ki ga je leta 1978 podprlo 832 izmed 995 glasujočih elektorjev.

Ponovna izvolitev Mattarelle, ki je v zadnjih mesecih večkrat jasno namignil, da si ne želi nadaljevanja predsedniške kariere (potrditev predsednika republike v Italiji ni običajna praksa, ni pa izrecno prepovedana), predstavlja poraz političnih sil, saj niti v tem primeru niso znale stopiti skupaj in se odločiti za novega predsedniškega kandidata, ki bi lahko dosegel 505 glasov, potrebnih za izvolitev.

Ko je v dopoldanskih urah postalo jasno, da političnega dogovora ne bo, so stranke na Kvirinal poslale vodje parlamentarnih skupin, prav tako so Mattarello obiskali predstavniki dežel, ki skupaj s parlamentarci predstavljajo t. i. »elektorje« oz. izvoljeni predstavniki, katerim je zaupana odgovornost izvolitve predsednika. Predsednika republike so prosili, naj ostane na položaju, ki ga zaseda. »Imel sem drugačne načrte, a če me potrebujete, sem na razpolago,« je dejal.

V zgodovini italijanske republike je bil prvi, ki je bil potrjen na mesto predsednika, Giorgio Napolitano, predhodnik Sergia Mattarelle.