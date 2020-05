Šest vprašanj o Narodnem domu

Pričakovanja, kar zadeva Narodni dom v Trstu, so med Slovenci v Italiji zdaj velika. Postopek njegovega vračanja je namreč vroča tema zadnjih dni. Če naj sodimo po usklajenosti stališč vseh soudeleženih pri postopku – slovenskih in italijanskih sogovornikov –, potem smo lahko glede uresničitve več desetletnih pričakovanj zmerno optimisti. Dobro pa vemo, da je raba pogojnika še vedno na mestu, ker ni vse dorečeno, ker še tečejo pogajanja in usklajevanja različnih interesov.

Pri Primorskem dnevniku smo sklenili, da prispevamo k temu, da bo javnost s postopkom seznanjena, zato smo spodbudili javno razpravo o Narodnem domu. K njej smo povabili predstavnike dveh krovnih organizacij, slovenske države, Narodne in študijske knjižnice (NŠK), ki jo v členu o vračanju nepremičnin omenja zaščitni zakon št. 38/2001 in ki že ima prostore v palači v Ulici Filzi, ter najvišje slovenske izvoljene predstavnike – senatorko in dva deželna svetnika. Med njimi edino deželni svetnik Lige Danilo Slokar ni želel odgovarjati na vprašanja Primorskega dnevnika.

Mariza Skerk, predsednica NŠK, pa je odgovore strnila v eno izjavo: »Vsi pri NŠK komaj čakamo, da se vselimo v Narodni dom, saj doživlja knjižnica v Ulici sv. Frančiška veliko prostorsko stisko. Vemo pa, da je vprašanje Narodnega doma zapleteno in da bomo morali verjetno čakati na rešitev še nekaj let. Podčrtali bi še dejstvo, da ni naša pristojnost urejanje tehničnih, političnih in ekonomskih problemov Narodnega doma. Za to sta odgovorni naši krovni organizaciji SKGZ in SSO, ki bosta gotovo složno nastopali in rešili vrsto precej zapletenih zadev.«

Vprašanja, ki smo jih naslovili na sogovornike, so bila:

1. Kakšno je stališče vaše organizacije do postopka vračanja? V kakšni obliki naj bi Slovenci razpolagali z njim?

2. Katera pravna oseba naj z njim upravlja?

3. Sedanja ureditev stavbe ustreza potrebam univerze, ne pa večnamenskega središča, kar je Narodni dom nekoč bil. Kdo naj krije stroške za njegovo preureditev? Po informacijah, s katerimi razpolagate, koliko znaša strošek preureditve?

4. Razpolagate s podatki o tem, koliko znašajo letni stroški golega vzdrževanja stavbe (elektrika, ogrevanje, čiščenje, davki itd.)?

5. Kako si zamišljate prihodnost te zgradbe? Kdo naj ima pravico do njene uporabe?

6. Naj v njej, kakor nekoč, domujejo neprofitne in komercialne dejavnosti, tako slovenske kot neslovenske?