Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Sestavljenka s palačinkami in raki

Kot kaže, smo se izvlekli iz dolgega deževnega maja, saj se nam že nekaj dni smeje prijetno toplo sončece (te vrstice pišem v torek in ni rečeno, da bo v petek, ko bo ta članek izšel, še tako). Zase vem, da je to letni čas, ko rad zahajam v ribarnico po ribe ali morske sadeže. Pobrskal sem malce po starih receptih in izsledil dva, ki ju nisem že dalj časa pripravil in s katerima si obetam, da bom kaj kmalu razveselil družino.

Najprej vam predlagam, da pripravite palačinke z račjim nadevom, za katere potrebujemo (za 8 oseb):

pol litra mleka

250 g bele moke

20 g masla

4 jajca

malo muškatnega oreščka

sol

Palačinke bomo nadevali z:

600 g škampov

500 g kozic (gamberov)

400 g paradižnika

250 g bučk

150 g pora

150 g paradižnikove mezge

60 g moke

60 g masla

nekaj mladih čebul

steblo zelene

2 stroka česna

malo timijana

majarona in mete

3 žlice ribanega kruha

kozarec suhega belega vina

oljčno olje

sol

poper

Kako pripravimo palačinke, vemo: zmešamo jajca, mleko, moko, ščepec soli, malo muškatnega oreščka in omehčano maslo v gladko zmes, ki jo pustimo počivati eno uro. Z zajemalko zlivamo zmes v namaščeno in segreto ponev. Spečemo približno 30 palačink. V kozici na malo olja prepražimo na drobno sesekljane česen, zeleno, dve mladi čebuli in dodamo še klešče in glave škampov. Ob koncu dodamo še dišavnice, poldrugi liter vode, kozarec belega vina, paradižnikovo mezgo, sol in poper. Pustimo, da juha vre približno 1 uro, nato jo precedimo in z litrom juhe, 60 g masla in 60 g moke pripravimo bešamel.

Sedaj se lahko lotimo priprave škampov in kozic: v posodo damo dve žlici olja, na koleščka zrezane bučke, sesekljani čebuli, por in česen ter olupljene in narezane rake in vse skupaj prepražimo. Na koncu dodamo še na kockice narezane paradižnike, ki smo jih poprej olupili in jim odvzeli semenčice. Pustimo, da se vse zgosti, previdno solimo in popramo. Dno ognjevarne posode narahlo premažemo s pripravljenim bešamelom, na katere bomo zlagali plast palačink, račjo omako, bešamel, spet palačinke in tako dalje, dokler ne porabimo vseh sestavin. Zadnjo plast palačink potresemo z ribanim kruhom in pokapamo z oljem. Pekač porinemo v pečico, ki smo jo ogreli na 250 stopinj in jo pustimo v pečici, dokler se na vrhu ne naredi lepa skorja.

Vidim, da mi je za drugi recept zmanjkalo prostora. Obljubim, da vam bom prihodnji teden predlagal recept dveh slastnih mrzlih testenin, če se seveda vreme ne skisa.

Dober tek!

Ivan Fischer