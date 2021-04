Šestdeset let od Gagarinovega poleta

Pred šestdesetimi leti je sovjetski kozmonavt Jurij Gagarin postal prvič človek, ki je poletel v vesolje. V vesoljski kapsuli Vostok 1 je enkrat obkrožil Zemljo in se po 118 minutah poleta vrnil na trdna tla. Ta dosežek, s katerim si je Sovjetska zveza zagotovila zmago v vesoljski tekmi z ZDA, je odprl novo poglavje v raziskovanju vesolja. »Pojehali! (Gremo!)« je zavpil 27-letni Gagarin, ko se je 12. aprila 1961 ob 9. uri in 7 minut po lokalnem času iz sovjetskega izstrelišča v Bajkonurju v današnjem Kazahstanu proti nebu podal Vostok 1, vesoljska kapsula na gromozanski, 43 ton težki in več kot 30 metrov visoki raketi. Čez 11 minut in 16 sekund

je Gagarin dosegel orbito. Poletel je preko Sibirije in Kamčatke, se nato obrnil proti jugu, letel preko Tihega oceana, severozahodno od Havajev, se na jugu Južne Amerike znova obrnil proti severu, dočakal sončni vzhod, preletel Afriko in se zatem po 108 minutah leta na višini sedmih kilometrov izstrelil iz kapsule ter dobrih deset minut kasneje s padalom pristal v bližini Saratova na reki Volgi na jugu današnje Rusije.

Gagarin je s prvim poletom v vesolje dosegel slavo, ne samo v Sovjetski zvezi, temveč povsod po svetu. Kasneje ni nikoli več poletel v vesolje, čeprav je bil leta 1967 zamenjava za misijo Sojuz 1, ki se je končala s smrtno nesrečo njegovega prijatelja Vladimirja Komarova. Gagarinova življenjska pot se je končala 28. marca 1968 v starosti 34 let, ko je med vadbenim poletom z migom 15 strmoglavil v gozdu v bližini kraja Kiržač severovzhodno od Moskve. A je ostal za vedno zapisan v zgodovino človeštva kot prvi človek v vesolju, kamor mu je doslej sledilo več kot 550 raziskovalcev in navdušencev nad neznanim.