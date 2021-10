Šestdesetdnevno zaprtje lokala za dučejevega posnemovalca

Policisti iz Pordenona so danes zjutraj po odredbi pordenonskega kvestorja zaprli za 60 dni lokal Teodora iz kraja Sequals na Pordenonskem. Ugotovili so namreč, da je solastnik dejavnosti, Ferdinando Polegato, sicer posnemovalec dučeja in zagovornik fašizma, z videom, ki ga je posnel v lokalu in objavil na družbenih omrežjih, spodbujal k nasilju in uporu proti inštitucijam, v njem pa je tudi namigoval na organizirane skupine. Video je imel več delitev tudi na državni ravni. Ker je šlo za grožnjo javnemu miru in za konkretno nevarnost, je pordenonski kvestor odredil 60-dnevno zaprtje lokala. Lani se je Polegato med drugim proslavil z neupoštevanjem ukrepov proti pandemiji ob vsedržavnem zaprtju.