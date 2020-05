Severni tokovi bodo povečevali nestanovitnost

Anticiklon, ki se je v zadnjih dneh zadrževal nad večjim delom Evrope, bo na vzhodu oslabel. Nad evropski severovzhod se že spušča hladnejši severni zrak, tam bo nastalo večdnevno ciklonsko območje. Slednje bo od severovzhoda in severa vzvratno preusmerjalo proti nam hladnejše in bolj vlažne severne tokove, ki bodo dosegli Alpe in se bodo nato spuščali proti ostalim predelom v deželi. Pred njimi nas bodo delno obvarovale Alpe, toda vlažen zrak bo uspel občasno prodreti tudi do naših krajev in bo povečeval nestanovitnost. V prihodnjih dneh bo ob delni jasnini nastajala spremenljiva oblačnost in bodo možne občasne krajevne plohe in nevihte. Verjetnejše in pogostejše bodo v gorah, medtem ko bo ob morju ob verjetnem občasnem dežju nekaj več jasnine. Nekoliko hladneje bo, občasno bo pihala burja.

