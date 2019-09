Severni zrak se bo poglabljal

Po sinočnji vremenski fronti se je danes ozračje ohladilo, na Tržaškem je zapihala burja, ki je dosegla najvišjo hitrost 86 km/h. Priteka pa občutno bolj suh in svež zrak, izboljšala se je vidljivost, nebo je sinje modro. Temperatura se je v povprečju spustila za 5 do 7 stopinj Celzija.

Za fronto je začel pritekati severni zrak, ki nas bo spremljal tudi v prihodnjih dneh. Nova vremenska fronta se bo približala v četrtek, medtem ko se bo ob koncu tedna poglabljalo ciklonsko območje. Učinki četrtkove vremenske fronte so za zdaj še negotovi, prodor severnega zraka se bo sicer stopnjeval, četrtkovo oz. petkovo poslabšanje pa bo, kot kaže, povečini le obrobno. Nestanovitnost se bo povečala ob koncu tedna, ko se bo hladno višinsko jedro s severnim zrakom zadrževalo bližje našim krajem.

Danes in jutri bo prevladovalo sončno in v primerjavi s preteklim obdobjem kar sveže vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V četrtek in petek se bo v glavnem nadaljevalo podobno vreme, občasno bo lahko nekaj več spremenljivosti in ni ravno izključeno, da bodo ponekod nastale posamezne krajevne nevihte. V petek bo začel pritekati še nekoliko bolj svež zrak. Pihala bo burja.

V soboto kaže na nekaj več občasne nestanovitnosti, v nedeljo pa na verjetno poslabšanje s padavinami. Prodor severnega zraka se bo stopnjeval. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo, zlasti pa v ponedeljek le malo nad 20 stopinjami Celzija, ponoči pa se bo živo srebro na Kraški planoti in v nižinah spustilo do okrog 10 stopinj Celzija.