Sežana nestrpno čaka na ... Tržačane

Velika večina Tržačanov in Goričanov se že dobra dva meseca zaradi koronaukrepov ni napotila na slovensko stran, da bi kupili »špežo«, naročili meso, natočili bencin, obiskali frizerja oziroma si privoščili kosilo v gostilni. In kot kaže bo treba do ponovnega prostega prehoda čez mejo počakati še nekaj časa. Danes dopoldne sva s fotografom obiskala Sežano. Ob prihodu v kraško mestece se ne začuti običajnega živahnega mladostniškega sežanskega utripa. Mesto je utrujeno. Večina prebivalcev je zaskrbljenih. Razumeli so, da brez strank s tržaškega konca, ne bodo preživeli. Obiskali smo supermarket, vulkanizerja, šiviljo, semenarno, knjižnico, okrepčevalnici, frizerski salon, fitnes in salon za nego domačih ljubljenčkov.

